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Общество

Поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 может обернуться неприятностями за границей

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Если владельца поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 выявят за рубежом, то отвечать ему придется по законам той страны, где обнаружат подделку. И наказание вполне может оказаться строже российского. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские обеспокоены тем, что сейчас, в период отпусков, некоторые граждане ищут способ получить фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации.

"Безусловно, спрос рождает предложение, и отдельные "специалисты" уже это делают — генерируют поддельные коды или, что намного страшнее, проводят процедуру вакцинации и оформляют все документы без непосредственно укола. Однако гражданам нужно помнить, что использование поддельных сертификатов и кодов противозаконно", — отмечают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В российском законодательстве незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под ст. 327  УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. К ответственности могут привлечь и тех кто продает, и тех кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение — до года.

"Но если владельца поддельного сертификата выявят за рубежом, то отвечать ему придется по законам той страны, где обнаружат подделку, — и наказание вполне может оказаться строже российского", — поясняют в пресс-службе областного полицейского главка.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278 22 22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе "Контакты".

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