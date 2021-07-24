Жители Самарской области с начала года оставили в соцсетях 45 тыс. обращений к органам власти

Специалисты органов власти Самарской области с начала 2021 г. отработали 45 тыс. обращений жителей в соцсетях. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ТОП-5 тем за первое полугодие 2021 года:

• 11 137 сообщений — ЖКХ;

• 8467 сообщений — состояние дорог;

• 8165 сообщений — благоустройство;

• 3765 сообщений — здравоохранение и коронавирус;

• 3452 сообщений — социальное обслуживание и государственные выплаты.

Количество обращений на тему "Здравоохранение и коронавирус" снизилось более чем в два раза. В 2020 г., когда регион только входил в пандемию, новые правила жизни и вводимые ограничения волновали всех. Сейчас самым актуальным вопросом коронавирусной повестки остается вакцинация.

Сообщений на тему ЖКХ, состояния дорог и благоустройства стало в три раза больше. Рост связывают, в том числе с увеличением сроков гидравлических испытаний на теплосетях. Для качественной подготовки к зиме ресурсоснабжающие организации начали эту работу раньше обычного — еще весной, а жителям пришлось столкнуться с отсутствием горячей воды — на эту тему поступило более 2 тыс. жалоб. Также жителей муниципалитетов региона волновали вопросы качества водоснабжения (2216) и отсутствие отопления (1200).

Из-за аномального лета жители ряда сельских районов столкнулись с проблемами водоснабжения — специалисты ЦУР Самарской области зафиксировали в соцсетях более 350 сообщений в летний период. Острая ситуация сложилась в Ставропольском районе, где пришлось бурить дополнительную скважину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выделить на восстановление водоснабжения в муниципальных районах 70 млн руб. из резервного фонда правительства региона. В областном министерстве ЖКХ создали оперативный штаб по водоснабжению. Многие населенные пункты "запитаны" с поверхностных источников, из-за жары забор воды возрастает и скважины не справляются. За счет средств резервного фонда планируют провести восстановительный ремонт 15 и гидродинамическую очистку 17 водозаборных скважин, замену семи водонапорных башен и восстановительный ремонт водопровода.

Кроме того, весной специалисты ЦУР63 зафиксировали двукратный рост числа сообщений с жалобами на отлов безнадзорных животных. Информацию довели до властей региона, после чего принято решение выделить наиболее проблемным территориям дополнительные средства на отлов безнадзорных собак — количество жалоб в соцсетях летом на эту тему пошло на спад.

Из 45 тыс. обращений порядка 70% приходится на Самару и Тольятти. В малых городах самые активные пользователи соцсетей живут в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, среди сельских территорий проблемы в сети чаще всего обсуждают жители Ставропольского и Волжского районов.