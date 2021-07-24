Жители Самарской области с начала года оставили в соцсетях 45 тыс. обращений к органам власти

Специалисты органов власти Самарской области с начала 2021 г. отработали 45 тыс. обращений жителей в соцсетях. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
ТОП-5 тем за первое полугодие 2021 года:
• 11 137 сообщений — ЖКХ;
• 8467 сообщений — состояние дорог;
• 8165 сообщений — благоустройство;
• 3765 сообщений — здравоохранение и коронавирус;
• 3452 сообщений — социальное обслуживание и государственные выплаты.
Количество обращений на тему "Здравоохранение и коронавирус" снизилось более чем в два раза. В 2020 г., когда регион только входил в пандемию, новые правила жизни и вводимые ограничения волновали всех. Сейчас самым актуальным вопросом коронавирусной повестки остается вакцинация.
Сообщений на тему ЖКХ, состояния дорог и благоустройства стало в три раза больше. Рост связывают, в том числе с увеличением сроков гидравлических испытаний на теплосетях. Для качественной подготовки к зиме ресурсоснабжающие организации начали эту работу раньше обычного — еще весной, а жителям пришлось столкнуться с отсутствием горячей воды — на эту тему поступило более 2 тыс. жалоб. Также жителей муниципалитетов региона волновали вопросы качества водоснабжения (2216) и отсутствие отопления (1200).
Из-за аномального лета жители ряда сельских районов столкнулись с проблемами водоснабжения — специалисты ЦУР Самарской области зафиксировали в соцсетях более 350 сообщений в летний период. Острая ситуация сложилась в Ставропольском районе, где пришлось бурить дополнительную скважину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выделить на восстановление водоснабжения в муниципальных районах 70 млн руб. из резервного фонда правительства региона. В областном министерстве ЖКХ создали оперативный штаб по водоснабжению. Многие населенные пункты "запитаны" с поверхностных источников, из-за жары забор воды возрастает и скважины не справляются. За счет средств резервного фонда планируют провести восстановительный ремонт 15 и гидродинамическую очистку 17 водозаборных скважин, замену семи водонапорных башен и восстановительный ремонт водопровода.
Кроме того, весной специалисты ЦУР63 зафиксировали двукратный рост числа сообщений с жалобами на отлов безнадзорных животных. Информацию довели до властей региона, после чего принято решение выделить наиболее проблемным территориям дополнительные средства на отлов безнадзорных собак — количество жалоб в соцсетях летом на эту тему пошло на спад.
Из 45 тыс. обращений порядка 70% приходится на Самару и Тольятти. В малых городах самые активные пользователи соцсетей живут в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, среди сельских территорий проблемы в сети чаще всего обсуждают жители Ставропольского и Волжского районов.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках