Приставы обязали сызранского должника вернуть знакомой 1 млн рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Сызрани 1 миллион рублей. Мужчина задолжал эти деньги своей знакомой, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Сызранец одолжил у знакомой под расписку 1 млн рублей и потратил деньги на покупку косметологического аппарата. Когда женщина обратилась к своему знакомому за деньгами, он предложил ей забрать в счет долга аппарат. Но дама отказалась принимать оборудование, а должник — возвращать сумму в денежном эквиваленте.

Потерпевшая обратилась в суд, ее требования были признаны законными. Исполнительный лист поступил судебным приставам. Те, в свою очередь, уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Между тем, должник не спешил с платежом, и сотрудники УФССП составили административный протокол по статье "Нарушение законодательства об исполнительном производстве", сделали акт описи и арестовали долю в уставном капитале фирмы, где мужчина является учредителем.

После этого тот заключил со взыскательницей соглашение, что будет гасить долг постепенно. Женщина "пошла на мировую" и отозвала исполнительный лист.