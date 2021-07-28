Артем Гусев, ВИК "Бессмертные гусары": Мы хотим открыть учебный центр "Александриец"

Председатель военно-исторического клуба "Бессмертные гусары" Артем Гусев в интервью Волга Ньюс рассказал о возглавляемой им организации и общественной работе ее участников.

— Для чего был создан ваш военно-исторический клуб?

Артем Гусев

— Клуб был создан мной и моим другом Александром Кузнецовым прежде всего для популяризации и восстановления нашей славной истории. На протяжении советского времени Первая мировая была забыта, как будто в истории нашей страны кроме Второй мировой войны ничего не было.

На самом деле, наша боевая история уникальна. Только один Александрийский гусарский полк участвовал с 1775 по 1920 годы в шести-семи крупных войнах. Среди них: войны с Наполеоном, две польские кампании, Крымская война и Первая мировая война. В последней он сыграл, нельзя сказать, что решающую роль, но в 1917 году, когда происходил развал армии, "бессмертные гусары" до конца выполнили свой воинский долг, прикрывая отступление деморализованной армии.

— Почему у вас возникло желание заниматься именно этим гусарским полком?

— Мне с детства нравится русская императорская армия. Я собирал военные открытки, различную литературу, связанную с историей нашей страны. И когда у меня появились соратники, которым это тоже было интересно, мы начали потихонечку собирать материал.

Почему этот полк? Потому что он действительно уникальный. Уникальный своей боевой историей, людьми, которые в нем служили.

— Какие у вас планы?

— Мы хотим открыть учебный центр "Александриец" при поддержке Министерства обороны. В ОДО нам были выделены под это начинание помещения площадью 360 кв. м. Это будет учебный центр дополнительного образования для детей от 12 до 16 лет. Там будут "сухопутный" и "морской" классы.

У нас когда-то в Куйбышеве была Школа юнг и наш "морской класс" — это возрождение той школы.

Будут проводиться занятия по военной истории, по, а также по военной подготовке. У нас есть тактически-тренировочная система "Штурм-1". Это полное воссоздание стрельбы из огнестрельного оружия, но без боевого патрона. Система уникальная, она была презентована на различных форумах армии России. Также будем учить оказанию медицинской помощи.

Помимо занятий планируем проводить семинары, исторические выставки. Кстати, рекомендую посетить наш музей, где собрано большое количество оригинальных предметов, связанных с 5-м "Александрийским" полком.

— Каков состав вашего клуба? Насколько известно, в нем есть и военнослужащие, и реконструкторы.

— Мы не считаем себя реконструкторами, так как историческую форму мы надеваем несколько раз в год, в основном на полковой праздник. Мы занимаемся больше историей.

— Помогает ли вам государство?

— Нам помогает в большинстве случаев Министерство обороны, но не финансированием, а предоставлением помещения, например. Место под памятник у Дома офицеров также предоставило Минобороны. Мы с ним плотно общаемся, дружим и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

— Как в министерстве отреагировали на идею присвоить 15-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригаде почетного наименования "Александрийская"?

— На приеме у министра обороны отреагировали хорошо. Сергей Кужугетович Шойгу сказал, что это "замечательная идея" и тогда на тот момент командующий центральным военным округом Владимир Борисович Зарудницкий (в настоящее время — начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ) предложил переименовать 91-ю бригаду связи.

Но через два года указом президента Российской федерации, была переименована 15-я отдельная мотострелковая бригада. И это интересно тем, что шифровку 15 полк носил с 1882 по 1907 год — двадцать пять лет. Волею судьбы, так случилось исторически, что именно 15 бригада получила это наименование. И что ещё интересно, на шевронах 15-й бригады две скрещенных шашки. Очень символично. Совсем недавно бригада была с миротворческой миссией в Карабахе.

— Где можно больше узнать о "Бессмертных гусарах"?

— В музее по адресу ул. Куйбышева, 157. Там у нас хорошая экспозиция, размещённая в двух залах, где собрано значительное количество оригинальных предметов, документов, фотографий как солдат, так и офицеров Александрийского полка.

Также нами созданы сообщества в Facebook: "Музей 5-го гусарского Александрийского полка в Самаре" и в "ВКонтакте": "Союз ВИК "Бессмертные гусары" Самарская область", а также сайт: "Бессмертные Гусары — Военно-исторический клуб".