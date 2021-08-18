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Общество

"Фонд Андрея Первозванного" приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет к участию во всероссийском конкурсе детского рисунка "Семья+школа"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До 5 сентября 2021 года Фонд Андрея Первозванного совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и акционерным обществом "Марка" принимает заявки на Всероссийский конкурс детского рисунка "Семья + Школа". Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Конкурс проводится с целью раскрытия творческих способностей детей, развития эстетических чувств, содействия детскому художественному творчеству, воспитания любви и уважения к школе и образованию, развитию семейного творчества и сотрудничества семьи и школы, поддержке талантливых детей.  

В преддверии праздников, посвящённых Дню знаний и Дню учителя, участникам конкурса предлагается изобразить в своих рисунках связь семьи и школы: День знаний, любимый учитель, любимый предмет, родной класс, одноклассники, работа над школьными заданиями, соревнования, школьные мероприятия; совместный досуг с семьей (музеи, парки, путешествия, театры, любимые места в родном городе, деревне или поселке), любимый дом, свои увлечения, радостные моменты из жизни, чтобы все могли понять и разделить ваши эмоции и любовь. 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на любой бумаге, компьютерная графика, а также коллаж. Рисунок должен располагаться горизонтально на листе бумаги размером не менее А4 (295×210 мм).  Учитывая миниатюрный формат напечатанного рисунка, предпочтение в выборе победителей будет отдаваться простым, ясным композициям, не перегруженным мелкими деталями. 

Самый интересный детский рисунок издательство "Марка" напечатает на почтовой карточке (односторонняя почтовая открытка), и выпустит тиражом 2000 экземпляров. Почтовые открытки с работой победителя появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. 

Все участники конкурса получат именные Сертификаты от организаторов конкурса. Победитель, лауреаты и призеры — Дипломы и ценные подарки от партнера конкурса.

Участие в конкурсе открытое и бесплатное. Электронные заявки принимаются на сайте Фонда  www.fap.ru. К заявке необходимо прикрепить цифровую фотографию произведения в формате jpeg или png. Заявитель может оформить заявку на одного или нескольких участников, заполнив все индивидуальные данные участника. Размер превью изображения должен быть не менее 1200×900 px с разрешением не менее 72 dpi. 

Внимание! Заявки и фотографии работ на электронную почту не принимаются!

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