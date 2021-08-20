Самарская область готовится к первой цифровой всероссийской переписи населения

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной комиссии по проведению всероссийской переписи населения на территории региона. Всероссийская перепись стартует 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года, передает пресс-служба облправительства.
Граждане впервые смогут самостоятельно переписать себя и членов своего домохозяйства на портале "Госуслуги". Заполнить переписные листы на портале можно будет с 15 октября по 8 ноября. Переписчики начнут обход жителей с 18 октября. Также весь месяц будут работать переписные пункты. Слоган переписи - "Создаем будущее!"
По информации руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрия Бажуткина, специалистами Самарастата составлен и утвержден организационный план проведения переписи, уточнены границы всех муниципальных образований региона. Приведено в порядок адресное хозяйство населенных пунктов: установлены отсутствующие или требующие замены номерные знаки и аншлаги. Продолжается подготовка планшетных компьютеров к работе и доставка материально-технического обеспечения в муниципальные образования.
На 1 августа 2021 года на 93% подобран переписной персонал. Всего (с учетом резерва) нужно подобрать 7692 человека. Стать переписчиком может любой житель России от 18 лет и старше, открытый к общению и владеющий навыками работы с планшетным компьютером. Узнать все подробности и записаться на обучение можно в одном из подразделений Самарастата в городских округах и муниципальных районах Самарской области (подробнее по ссылке).
Для соблюдения санитарно-гигиенических норм Росстат обеспечит работников масками и перчатками.
Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.
"Трудно переоценить важность и значимость переписи населения для последующего социально-экономического развития региона и страны в целом, - подчеркнула Наталья Катина. - Перепись населения проводится раз в десять лет. Очередная перепись была запланирована на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы, и масштабное социологическое исследование пройдет в течение месяца в текущем году. Организационные работы по подготовке к предстоящей переписи находятся под постоянным контролем правительства Самарской области".
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас