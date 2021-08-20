16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоялся традиционный фестиваль казачества "Борская крепость" На этой неделе в Самарскую область поступило около 115 тыс. комплектов вакцин от Covid-19 В Самаре планируют застроить территорию рядом с Киркомбинатом В Самаре восстановят деревянные наличники в доме на ул. Чапаевской В Самарской области за сутки от коронавируса умерло 22 человека

Общество

Самарская область готовится к первой цифровой всероссийской переписи населения

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 247
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной комиссии по проведению всероссийской переписи населения на территории региона. Всероссийская перепись стартует 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года, передает пресс-служба облправительства.

Граждане впервые смогут самостоятельно переписать себя и членов своего домохозяйства на портале "Госуслуги". Заполнить переписные листы на портале можно будет с 15 октября по 8 ноября. Переписчики начнут обход жителей с 18 октября. Также весь месяц будут работать переписные пункты. Слоган переписи - "Создаем будущее!"

По информации руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрия Бажуткина, специалистами Самарастата составлен и утвержден организационный план проведения переписи, уточнены границы всех муниципальных образований региона. Приведено в порядок адресное хозяйство населенных пунктов: установлены отсутствующие или требующие замены номерные знаки и аншлаги. Продолжается подготовка планшетных компьютеров к работе и доставка материально-технического обеспечения в муниципальные образования.

На 1 августа 2021 года на 93% подобран переписной персонал. Всего (с учетом резерва) нужно подобрать 7692 человека. Стать переписчиком может любой житель России от 18 лет и старше, открытый к общению и владеющий навыками работы с планшетным компьютером. Узнать все подробности и записаться на обучение можно в одном из подразделений Самарастата в городских округах и муниципальных районах Самарской области (подробнее по ссылке). 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм Росстат обеспечит работников масками и перчатками.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.

"Трудно переоценить важность и значимость переписи населения для последующего социально-экономического развития региона и страны в целом, - подчеркнула Наталья Катина. - Перепись населения проводится раз в десять лет. Очередная перепись была запланирована на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы, и масштабное социологическое исследование пройдет в течение месяца в текущем году. Организационные работы по подготовке к предстоящей переписи находятся под постоянным контролем правительства Самарской области". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5