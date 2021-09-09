В Самаре могут построить второй выезд из "Волгаря"

Жители "Волгаря" попросили власти построить новый выезд из микрорайона. Просьба прозвучала 9 сентября на встрече с депутатом Госдумы Александром Хинштейном.

Второй выезд, по словам жителей, позволил бы избавиться от пробок.

Активистов поддержал заместитель руководителя городского департамента транспорта Александр Ерополов: "Нужна дорога, соединяющая "Волгарь" с улицей Обувная. Тогда мы сможем сделать удобное сообщение, запустив маршрут 5Д через микрорайон, с увеличением количества маршрутов, и, запустить автобусы из Волгаря через 116-й километр".

Александр Ерополов также сообщил, что для улучшения ситуации с общественным транспортом в Куйбышевском районе будет предпринят ряд мер, в частности все нерегулируемые маршруты перестанут быть привязанными к коммерческим показателям (рентабельность, тарифы за перевозку и прибыль), перевозчиков переведут на контракты с оплатой за каждый рейс. Также рассматривается вариант продления 80 маршрута до Парка дружбы, а затем, до станции Красный Кряжок.