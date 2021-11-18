Карантин по АЧС в самарской фирме, выпускающей консервы, отменен

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отменен карантин по африканской чуме свиней в фирме, занимающейся переработкой и консервированием мяса. Фирма расположена по адресу ул. Мориса Тореза, 67а, на территории ООО "Абис".