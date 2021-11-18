Карантин по АЧС в самарской фирме, выпускающей консервы, отменен

В Самаре отменен карантин по африканской чуме свиней в фирме, занимающейся переработкой и консервированием мяса. Фирма расположена по адресу ул. Мориса Тореза, 67а, на территории ООО "Абис".
Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства Самарской области 17 ноября.
Напомним, что карантин был введен в середине октября.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !