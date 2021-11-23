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Общество

Ночью в Самарской области прогнозируется до -15 °C

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во второй половине недели Самарская область окажется в зоне воздействия фронтальных разделов очередного атлантического циклона. Они принесут осадки преимущественно в виде снега, усиление ветра и повышение температуры воздуха. В конце недели восстановится влияние гребня антициклона. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 23 ноября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Гололедица.

В среду, 24 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Гололедица.

В четверг, 25 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Гололедица.

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