Ночью в Самарской области прогнозируется до -15 °C

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Во второй половине недели Самарская область окажется в зоне воздействия фронтальных разделов очередного атлантического циклона. Они принесут осадки преимущественно в виде снега, усиление ветра и повышение температуры воздуха. В конце недели восстановится влияние гребня антициклона. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.