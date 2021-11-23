Ночью в Самарской области прогнозируется до -15 °C

Во второй половине недели Самарская область окажется в зоне воздействия фронтальных разделов очередного атлантического циклона. Они принесут осадки преимущественно в виде снега, усиление ветра и повышение температуры воздуха. В конце недели восстановится влияние гребня антициклона. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 23 ноября, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Гололедица.
В среду, 24 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Гололедица.
В четверг, 25 ноября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Гололедица.
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !