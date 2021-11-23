С 18 декабря по 16 января в самарском цирке покажут новогоднее представление "Белые львы — Сказка из Парижа". Зрителей ждет зрелищный спектакль со сложными цирковыми трюками и профессиональной актерской игрой.
"Четверо бандитов Пупс, Фомич, Лулу и Энри находят необычный чемодан — багаж пропавшего парижского цирка. Благодаря своему желанию наживы бандиты, самого того не понимая, оживляют чудеса. Волшебство возвращается… И цирк оживает", — так описывают события в спектакле организаторы представления.
Цирковое представление "Сказка из Парижа" — это не только возможность порадовать своего ребенка в преддверии Нового года, но и взрослому вернуться хоть на мгновение в страну детства и волшебства.
Также в программе белоснежные дикобразы, веселые еноты, носухи, красочные попугаи Ара, ламы, кошки, собаки, Дедушка Мороз и Снегурочка и единственный в мире аттракцион грациозных белых львов под руководством заслуженной артистки России Надежды Сквирской.
Стоимость билета от 600 руб. и выше в зависимости от ряда и сектора. Дети до трех лет проходят бесплатно.
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !