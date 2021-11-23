С 18 декабря по 16 января в самарском цирке покажут новогоднее представление "Белые львы — Сказка из Парижа". Зрителей ждет зрелищный спектакль со сложными цирковыми трюками и профессиональной актерской игрой.

"Четверо бандитов Пупс, Фомич, Лулу и Энри находят необычный чемодан — багаж пропавшего парижского цирка. Благодаря своему желанию наживы бандиты, самого того не понимая, оживляют чудеса. Волшебство возвращается… И цирк оживает", — так описывают события в спектакле организаторы представления.

Цирковое представление "Сказка из Парижа" — это не только возможность порадовать своего ребенка в преддверии Нового года, но и взрослому вернуться хоть на мгновение в страну детства и волшебства.

Также в программе белоснежные дикобразы, веселые еноты, носухи, красочные попугаи Ара, ламы, кошки, собаки, Дедушка Мороз и Снегурочка и единственный в мире аттракцион грациозных белых львов под руководством заслуженной артистки России Надежды Сквирской.

Стоимость билета от 600 руб. и выше в зависимости от ряда и сектора. Дети до трех лет проходят бесплатно.