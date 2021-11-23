В Самарской области состоится первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 24 ноября, в Самарской области в прямом эфире состоится первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!" Трансляция пройдет на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике "СОВА" ВКонтакте и в официальном паблике ВКонтакте "Самарская Область".

Напомним, викторина "Вакцинация - это жизнь!" стартовала на территории Самарской области 15 ноября. Результаты розыгрыша будут опубликованы в "Волжской коммуне" в приложении "Вестник правительства", на сайте "Карта жителя Самарской области" после завершения розыгрыша, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Особенностью викторины является возможность участвовать в розыгрыше всем зарегистрированным и проживающим в Самарской области гражданам РФ, которые прошли вакцинацию на территории региона, начиная с сентября 2020 года, а не только тем, кто сделал прививку от COVID-19 после официального старта викторины. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

Процедура розыгрыша будет проходить при участии председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, заслуженного врача РФ, председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галины Гусаровой и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

За ходом розыгрыша будут наблюдать члены экспертно-номерной комиссии.

Уникальный призовой фонд розыгрыша 24 ноября: 1 квартира в Самаре, 1 автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. руб. предстоит разыграть в три этапа.

Три раза будет запускаться уникальная программа — "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые до 22 ноября 2021 года включительно выполнили простой алгоритм действий на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины.

Граждане, вакцинированные в период с 24 сентября 2020 г. по 14 ноября 2021 г., становятся участниками викторины путем подачи заявки на сайте (заполнив поля и проставив имеющиеся отметки, следуя инструкции).

Те, кто привился от COVID-19 c 15 ноября по 20 декабря, могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, остальные автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.