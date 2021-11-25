В регионе потеплеет до +2

В Самарской области ожидается потепление, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В четверг, 25 ноября, будет облачно, местами пройдут небольшие умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Утром и днём местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Местами гололедица. Ночью ожидается переменная облачность. На северо-востоке области пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Местами гололедица.

В пятницу, 26 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность. На северо-востоке области небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C. Местами гололедица. Ночью существенных осадков не ожидается. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Местами гололедица.

В субботу, 27 ноября, будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха -0…-5 °C. Местами гололедица.