Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Мэрия Самары отказала спортивной школе олимпийского резерва № 6 возводить постройки на правом берегу Волги. В частности, в постановлении, подписанном и. о. главы города Владимиром Василенко, обозначен отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 25 тыс. кв метров в Октябрьском районе Самары на правом берегу Волги.

Мэрия Самары отказала спортивной школе олимпийского резерва № 6 возводить постройки на правом берегу Волги. В частности, в постановлении, подписанном и. о. главы города Владимиром Василенко, обозначен отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 25 тыс. кв метров в Октябрьском районе Самары на правом берегу Волги.

Учреждение планировало возвести в указанном месте причалы для маломерных судов, сооружения для водного спорта и спортивные базы.

Причина отказа — "отсутствие в Правилах землепользования и застройки Самары условно разрешенных видов: водный спорт, спортивные базы, в территориальной зоне Р-3".