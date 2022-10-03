После матча "Крыльев" - "Краснодар" пустят дополнительный транспорт

В понедельник, 3 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в 20:00 состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Краснодар".

Для удобства зрителей на трамвайные маршруты №№ 7 и 25 будут поданы дополнительные составы. Трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

К остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке "Улица Дальняя" пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.