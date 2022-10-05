Прокуратура: администрация Сызрани не хочет финансировать общественный транспорт

Прокуратура Сызрани требует от городских властей полного финансирования для муниципального транспортного предприятия.
Ранее муниципальное предприятие провело проверку из-за жалоб местных жителей, в том числе городского общественного объединения инвалидов. Проблема была в том, что городской транспорт ходил слишком редко.
В итоге прокуратура выяснила, что у МУП "СПАТП" штат водителей укомплектован только на 53% из-за нехватки денег. При этом администрация города не выделяет финансирование, чтобы перевозчик мог нанять еще водителей. В 2022 г. МУП "СПАТП" получило только на 83% необходимых денег — 30 млн руб. при запланированном финансировании в 36,2 млн рублей.
В связи с этим прокуратура подала в Сызранский городской суд иск с требованием обязать администрацию города выделить необходимое финансирование для восстановления расписания пассажирских перевозок.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!