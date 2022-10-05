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Общество

Прокуратура: администрация Сызрани не хочет финансировать общественный транспорт

СЫЗРАНЬ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Сызрани требует от городских властей полного финансирования для муниципального транспортного предприятия.

Ранее муниципальное предприятие провело проверку из-за жалоб местных жителей, в том числе городского общественного объединения инвалидов. Проблема была в том, что городской транспорт ходил слишком редко.

В итоге прокуратура выяснила, что у МУП "СПАТП" штат водителей укомплектован только на 53% из-за нехватки денег. При этом администрация города не выделяет финансирование, чтобы перевозчик мог нанять еще водителей. В 2022 г. МУП "СПАТП" получило только на 83% необходимых денег — 30 млн руб. при запланированном финансировании в 36,2 млн рублей.

В связи с этим прокуратура подала в Сызранский городской суд иск с требованием обязать администрацию города выделить необходимое финансирование для восстановления расписания пассажирских перевозок.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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