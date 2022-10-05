Прокуратура: администрация Сызрани не хочет финансировать общественный транспорт

Прокуратура Сызрани требует от городских властей полного финансирования для муниципального транспортного предприятия.

Ранее муниципальное предприятие провело проверку из-за жалоб местных жителей, в том числе городского общественного объединения инвалидов. Проблема была в том, что городской транспорт ходил слишком редко.

В итоге прокуратура выяснила, что у МУП "СПАТП" штат водителей укомплектован только на 53% из-за нехватки денег. При этом администрация города не выделяет финансирование, чтобы перевозчик мог нанять еще водителей. В 2022 г. МУП "СПАТП" получило только на 83% необходимых денег — 30 млн руб. при запланированном финансировании в 36,2 млн рублей.

В связи с этим прокуратура подала в Сызранский городской суд иск с требованием обязать администрацию города выделить необходимое финансирование для восстановления расписания пассажирских перевозок.