В Самаре на время строительства метро установят новые дорожные знаки в районе ул. Полевой

В связи с предстоящим ограничением движения транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой идет установка аншлагов, информационных щитов и дорожных знаков.

Сейчас при введении временных вынужденных ограничительных мер повышенное внимание уделяется минимизации неудобств для граждан и их своевременному информированию, чтобы каждый мог определить удобные для себя варианты, как объехать или обойти перекресток.

Ведется установка 8 опор, на которых будут размещены аншлаги для пешеходов и информационные щиты для автомобилистов. После того, как бетон в основании опор "схватится", работы продолжатся.

Кроме того, сегодня смонтировали большинство необходимых дорожных знаков (их предусмотрено больше сотни) на Полевой, Самарской, Ново-Садовой, Первомайской и других прилегающих к зоне строительства улицах.

Завтра приступят к работам на перекрестке улиц Ново-Садовой и Невской, который оснастят дополнительным светофором. Помимо этого, для обеспечения стабильного транспортного сообщения проведут регулировку на всех перекрестках улиц, которые задействуют в схемах объезда.

Напомним, движение транспорта, включая общественный, через перекресток в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой будет ограничено в субботу, 8 октября. Перекрытие необходимо для начала переустройства инженерных коммуникаций: водовода, кабельных линий, ливневой канализации для продолжения строительства метрополитена.