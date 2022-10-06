В Самаре на время строительства метро установят новые дорожные знаки в районе ул. Полевой

В связи с предстоящим ограничением движения транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой идет установка аншлагов, информационных щитов и дорожных знаков.
Сейчас при введении временных вынужденных ограничительных мер повышенное внимание уделяется минимизации неудобств для граждан и их своевременному информированию, чтобы каждый мог определить удобные для себя варианты, как объехать или обойти перекресток.
Ведется установка 8 опор, на которых будут размещены аншлаги для пешеходов и информационные щиты для автомобилистов. После того, как бетон в основании опор "схватится", работы продолжатся.
Кроме того, сегодня смонтировали большинство необходимых дорожных знаков (их предусмотрено больше сотни) на Полевой, Самарской, Ново-Садовой, Первомайской и других прилегающих к зоне строительства улицах.
Завтра приступят к работам на перекрестке улиц Ново-Садовой и Невской, который оснастят дополнительным светофором. Помимо этого, для обеспечения стабильного транспортного сообщения проведут регулировку на всех перекрестках улиц, которые задействуют в схемах объезда.
Напомним, движение транспорта, включая общественный, через перекресток в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой будет ограничено в субботу, 8 октября. Перекрытие необходимо для начала переустройства инженерных коммуникаций: водовода, кабельных линий, ливневой канализации для продолжения строительства метрополитена.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!