У стадиона "Самара Арена" высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса

В среду, 5 октября, в Самаре появилась Аллея Ангелов, сообщает "КП-Самара". Около стадиона "Солидарность Арена" дети и взрослые высадили три десятка елей и можжевельников, чтобы они многие десятилетия напоминали живущим о безвинных юных жертвах, которых военные действия лишили не только детства, но и самой жизни.

Большой проект "Посвящение Ангелам. Свидетели правды" 1 июня 2021 г. запустили "Комсомольская правда" и Президентский Фонд культурных инициатив. Истории, трогающие до слез, помогли собрать военкоры "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин и Александр Коц. 5-летний мальчишка не вернулся с детского пляжа. 14-летний школьник попал под артобстрел, отправившись на свидание с девочкой из соседнего класса. В Дашу попал снаряд, которым обстреливали машины мирных жителей с белыми ленточками. Они буквально молили — не стреляйте, у нас дети. Не сработало.

Сегодня на сайте https://alleyaangelov.ru/ собраны десятки историй маленьких ангелочков.

"У всех у них были увлечения и мечты, хобби, пятерки в дневнике, любимые игры, планы на жизнь, подростковые секреты, которые записывают только в дневник. Никто из них не хотел умирать. Но никому из них не оставили выбора, — отметила редактор самарского филиала "Комсомольской правды" Ольга Афанасьева. — Для нас важно, что участниками этого события сегодня становятся не только взрослые, но и школьники — ровесники тех детей, чьи жизни забрал нацистский режим. Тех, чьи мечты о счастливом будущем уже никогда не сбудутся. И мы сегодня обязаны сделать все, чтобы эта жертва никогда не была забыта. Эта аллея будет долгие годы напоминать жителям нашего региона о детях-ангелах, чью жизнь оборвали военные действия нацистов. И мы уверены, что каждый, кто побывает здесь, кто прикоснется душой к описанной нами истории, сделает все, чтобы столь ужасные преступления никогда не повторились".

В акции приняли участие несколько десятков неравнодушных самарцев. Представители власти, общественные деятели, врачи, которым довелось поработать в ДНР. Хвойные саженцы заботливо высадили в заранее подготовленные лунки, полили водой и "подкормили" удобрениями, чтобы помочь деревцам вырасти.

У входа на Аллею Ангелов появилась неброская памятная табличка. На фото — маленькая девочка, не по свей воле ставшая ангелочком, крепко прижимает к груди игрушку.

"Посвящается детям, погибшим на Донбассе с 2014 г. в результате вооруженной агрессии украинских националистов, — гласит табличка. — С 2014 г. на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни учениками МБОУ школы № 43 была высажена эта Аллея. Чтобы знали, чтобы помнили. Скорбим…"