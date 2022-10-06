У стадиона "Самара Арена" высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса

В среду, 5 октября, в Самаре появилась Аллея Ангелов, сообщает "КП-Самара". Около стадиона "Солидарность Арена" дети и взрослые высадили три десятка елей и можжевельников, чтобы они многие десятилетия напоминали живущим о безвинных юных жертвах, которых военные действия лишили не только детства, но и самой жизни.
Большой проект "Посвящение Ангелам. Свидетели правды" 1 июня 2021 г. запустили "Комсомольская правда" и Президентский Фонд культурных инициатив. Истории, трогающие до слез, помогли собрать военкоры "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин и Александр Коц. 5-летний мальчишка не вернулся с детского пляжа. 14-летний школьник попал под артобстрел, отправившись на свидание с девочкой из соседнего класса. В Дашу попал снаряд, которым обстреливали машины мирных жителей с белыми ленточками. Они буквально молили — не стреляйте, у нас дети. Не сработало.
Сегодня на сайте https://alleyaangelov.ru/ собраны десятки историй маленьких ангелочков.
"У всех у них были увлечения и мечты, хобби, пятерки в дневнике, любимые игры, планы на жизнь, подростковые секреты, которые записывают только в дневник. Никто из них не хотел умирать. Но никому из них не оставили выбора, — отметила редактор самарского филиала "Комсомольской правды" Ольга Афанасьева. — Для нас важно, что участниками этого события сегодня становятся не только взрослые, но и школьники — ровесники тех детей, чьи жизни забрал нацистский режим. Тех, чьи мечты о счастливом будущем уже никогда не сбудутся. И мы сегодня обязаны сделать все, чтобы эта жертва никогда не была забыта. Эта аллея будет долгие годы напоминать жителям нашего региона о детях-ангелах, чью жизнь оборвали военные действия нацистов. И мы уверены, что каждый, кто побывает здесь, кто прикоснется душой к описанной нами истории, сделает все, чтобы столь ужасные преступления никогда не повторились".
В акции приняли участие несколько десятков неравнодушных самарцев. Представители власти, общественные деятели, врачи, которым довелось поработать в ДНР. Хвойные саженцы заботливо высадили в заранее подготовленные лунки, полили водой и "подкормили" удобрениями, чтобы помочь деревцам вырасти.
У входа на Аллею Ангелов появилась неброская памятная табличка. На фото — маленькая девочка, не по свей воле ставшая ангелочком, крепко прижимает к груди игрушку.
"Посвящается детям, погибшим на Донбассе с 2014 г. в результате вооруженной агрессии украинских националистов, — гласит табличка. — С 2014 г. на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни учениками МБОУ школы № 43 была высажена эта Аллея. Чтобы знали, чтобы помнили. Скорбим…"
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!