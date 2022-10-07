Из-за экомарафона "Самарская Лука" 15 октября будет ограничено движение на дороге к Ширяево

В связи с проведением 30-го экологического марафона "Самарская Лука" 15 октября будет ограничено движение транспорта на М-5 "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево.

Ограничения будут действовать с 8 до 12 часов, сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Также в целях безопасности в это время будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.