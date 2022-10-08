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Общество

В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Приволжского УГМС, в субботу, 8 октября, днем температура воздуха будет +11…+16 °C, ночью до +4 °C. В течение дня осадков не ожидается. Ветер будет южный, 4…9 м/с.

В воскресенье, 9 октября, днем температура воздуха составит +11…+16 °C. После захода солнца похолодает 4…9 °C. Осадков не будет, ветер южный, 4…9 м/с.

К концу октября в регионе прогнозируют мокрый снег и нулевую температуру.

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Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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