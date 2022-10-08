В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 8 октября, днем температура воздуха будет +11…+16 °C, ночью до +4 °C. В течение дня осадков не ожидается. Ветер будет южный, 4…9 м/с.

В воскресенье, 9 октября, днем температура воздуха составит +11…+16 °C. После захода солнца похолодает 4…9 °C. Осадков не будет, ветер южный, 4…9 м/с.

К концу октября в регионе прогнозируют мокрый снег и нулевую температуру.