В субботу, 8 октября, в микрорайоне Волгарь посадили 300 саженцев пирамидального тополя. В посадке участвовали жители микрорайона, специалистами МП "Спецремстройзеленхоз" и представители мэрии Самары.
Новая посадка проходит как раз по границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений и жилой застройки — на пересечении улиц Обувной и Софьи Агранович за детским садом "Лесная сказка".
Всего будет посажено 1500 деревьев - в этом году планируется высадить еще около 200 тополей, остальные — в следующем. Следить за состоянием деревьев и ухаживать за ними будут сотрудники администрации Куйбышевского района, специалисты МП "Спецремстройзеленхоз".
Напомним, решение о необходимости высадки деревьев-крупномеров для создания защитой полосы было принято на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района по теме качества воздуха в микрорайоне Волгарь.
Деревья будут служить экологическим барьером и выполнять ветрозащитную функцию. Они посажены в шахматном порядке через 1,5 м друг от друга и шириной междурядий в 3 м.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!