В субботу, 8 октября, в микрорайоне Волгарь посадили 300 саженцев пирамидального тополя. В посадке участвовали жители микрорайона, специалистами МП "Спецремстройзеленхоз" и представители мэрии Самары.

Новая посадка проходит как раз по границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений и жилой застройки — на пересечении улиц Обувной и Софьи Агранович за детским садом "Лесная сказка".

Всего будет посажено 1500 деревьев - в этом году планируется высадить еще около 200 тополей, остальные — в следующем. Следить за состоянием деревьев и ухаживать за ними будут сотрудники администрации Куйбышевского района, специалисты МП "Спецремстройзеленхоз".

Напомним, решение о необходимости высадки деревьев-крупномеров для создания защитой полосы было принято на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района по теме качества воздуха в микрорайоне Волгарь.

Деревья будут служить экологическим барьером и выполнять ветрозащитную функцию. Они посажены в шахматном порядке через 1,5 м друг от друга и шириной междурядий в 3 м.