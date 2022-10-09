До середины недели в области будет тепло и дождливо

Теплая погода сохранится в Самарской области до среды, 12 октября, со вторника в регион вернутся дожди, обещают синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на 10 октября столбик термометра опустится до 1...6°C, днем поднимется до 12...17°C. Подует юго-восточный ветер 5...10 м/с. Также ожидается переменная облачность без осадков.
В ночь на вторник местами возможен небольшой дождь. Ветер сменит направление на восточный. Температура 3...8°C. Днем сохранятся такие же условия и потеплеет до 9...14°C.
В ночь на 12 октября усилится ветер до 7...12 м/с и подует в юго-восточном направлении. Местами пройдет небольшой, умеренный дождь. Температура будет такой же, что и сутками ранее.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!