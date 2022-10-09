До середины недели в области будет тепло и дождливо

Теплая погода сохранится в Самарской области до среды, 12 октября, со вторника в регион вернутся дожди, обещают синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 10 октября столбик термометра опустится до 1...6°C, днем поднимется до 12...17°C. Подует юго-восточный ветер 5...10 м/с. Также ожидается переменная облачность без осадков.

В ночь на вторник местами возможен небольшой дождь. Ветер сменит направление на восточный. Температура 3...8°C. Днем сохранятся такие же условия и потеплеет до 9...14°C.

В ночь на 12 октября усилится ветер до 7...12 м/с и подует в юго-восточном направлении. Местами пройдет небольшой, умеренный дождь. Температура будет такой же, что и сутками ранее.