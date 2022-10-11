В Тольятти этой осенью высадили 485 деревьев

Группа компаний "ЭкоВоз" подвела итоги осенних посадок в городе. Порядка 485 деревьев и кустарников высадили этой осенью в Тольятти.
Ели, каштаны, липы, кусты кипарисника теперь будут украшать территорию МБОУДО "ДДЮТ", придомовую территорию 21 квартала, МБУ школы № 86 и мемориального комплекса "Лес памяти" около санатория "Лесное".
В ГК "ЭкоВоз" отмечают, что озеленение является основным средством оздоровления в городах и создания зеленого пространства, оказывающего важное экологическое значение.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!