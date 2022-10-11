В Тольятти этой осенью высадили 485 деревьев

Группа компаний "ЭкоВоз" подвела итоги осенних посадок в городе. Порядка 485 деревьев и кустарников высадили этой осенью в Тольятти.

Ели, каштаны, липы, кусты кипарисника теперь будут украшать территорию МБОУДО "ДДЮТ", придомовую территорию 21 квартала, МБУ школы № 86 и мемориального комплекса "Лес памяти" около санатория "Лесное".

В ГК "ЭкоВоз" отмечают, что озеленение является основным средством оздоровления в городах и создания зеленого пространства, оказывающего важное экологическое значение.