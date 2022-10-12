Следователи отобрали шестилетнего сына у отца и вернули матери

Следователи из Самарской области вернули женщине ребенка, похищенного отцом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В октябре 2022 г. к следователям обратилась жительница Оренбургской области. Женщина пожаловалась, что в марте был похищен ее шестилетний сын.

Дело в том, что отец ребенка живет в Самарской области и, вопреки решениям судов об опеке и порядке общения с родителем, забрал сына себе. Женщина была опечалена тем, что более полугода не видела сына, которому к тому же, как оказалось, нужно постоянное медицинское наблюдение, и обратилась к правоохранителям.

В итоге следователи забрали ребенка у отца и отдали матери.