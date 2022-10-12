Следователи отобрали шестилетнего сына у отца и вернули матери

Следователи из Самарской области вернули женщине ребенка, похищенного отцом. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В октябре 2022 г. к следователям обратилась жительница Оренбургской области. Женщина пожаловалась, что в марте был похищен ее шестилетний сын.
Дело в том, что отец ребенка живет в Самарской области и, вопреки решениям судов об опеке и порядке общения с родителем, забрал сына себе. Женщина была опечалена тем, что более полугода не видела сына, которому к тому же, как оказалось, нужно постоянное медицинское наблюдение, и обратилась к правоохранителям.
В итоге следователи забрали ребенка у отца и отдали матери.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!