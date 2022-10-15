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Общество

В Самаре фотограф снял редкого воробья-альбиноса

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В объектив самарского фотографа Андрея Савельева попал редкий воробей-альбинос. Фото удивительной птицы мужчина поделился в соцсети.

Фото: Андрей Савельев

По словам фотографа, редкого воробья он увидел на пр. Ленина.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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