В Самарской области ожидаются дожди

В начале недели в Самарской области свое влияние распространит Азорский антициклон. Ожидается спокойная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 17 октября, малооблачно. Без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C.
Во вторник, 18 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.
В среду, 19 октября, ночью облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?