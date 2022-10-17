В Самарской области ожидаются дожди

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В начале недели в Самарской области свое влияние распространит Азорский антициклон. Ожидается спокойная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.