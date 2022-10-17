16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам предложат обсудить проект застройки жилыми высотками в Ленинском районе Екатерина Колотовкина: "Наша задача сейчас — помочь армии, все остальное нас не должно касаться" В Самарской области установят карантинную полосу вдоль границы с Казахстаном В Самарской области ожидаются дожди В Самаре фотограф снял редкого воробья-альбиноса

Общество

В Самарской области ожидаются дожди

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале недели в Самарской области свое влияние распространит Азорский антициклон. Ожидается спокойная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 17 октября, малооблачно. Без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха 8...13 °C.

Во вторник, 18 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

В среду, 19 октября, ночью облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6