Самарцам предложат обсудить проект застройки жилыми высотками в Ленинском районе

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных слушаний. На этот раз самарцам предлагают обсудить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 12422 кв. метра в Ленинском районе.

Речь идет о территории в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых. Застройщик планирует здесь возвести многоэтажные жилые высотки.

По данным Публичной кадастровой карты, это "многоконтурный" земельный участок, чья кадастровая стоимость на 1 января 2020 года составляла 117 млн рублей.

Примечательно, что часть территории под застройку расположена напротив дома по ул. Чкалова, 84, где, по легенде, произошло стояние Зои.

Общественные обсуждения пройдут с 15 октября по 5 ноября 2022 г. Экспозиция проекта будет открыта с 22 по 29 октября в холле первого этажа департамента градостроительства.