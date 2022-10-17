Самарцам предложат обсудить проект застройки жилыми высотками в Ленинском районе

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных слушаний. На этот раз самарцам предлагают обсудить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 12422 кв. метра в Ленинском районе.
Речь идет о территории в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых. Застройщик планирует здесь возвести многоэтажные жилые высотки.
По данным Публичной кадастровой карты, это "многоконтурный" земельный участок, чья кадастровая стоимость на 1 января 2020 года составляла 117 млн рублей.
Примечательно, что часть территории под застройку расположена напротив дома по ул. Чкалова, 84, где, по легенде, произошло стояние Зои.
Общественные обсуждения пройдут с 15 октября по 5 ноября 2022 г. Экспозиция проекта будет открыта с 22 по 29 октября в холле первого этажа департамента градостроительства.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?