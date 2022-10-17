С 1 ноября изменится расписание электричек "Самара - Жигулевск"

С 1 ноября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов "Самара — Курумоч — Жигулевское Море — Жигулевск".
Поезд № 6306/6305/6325 Самара (отпр. 8.46) — Курумоч (10.15-10.36) — Жигулевское Море (приб. 11.28)
по выходным дням на участке Курумоч — Жигулевское Море проследует по измененному расписанию
Самара (отпр. 8.46) — Курумоч (10.15-10.25) — Жигулевское Море (приб. 11.16).
Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отпр. 14.07) — Курумоч (14.44-15.28) — Самара (приб. 16.56) по выходным дням на участке Жигулевское Море — Курумоч проследует по измененному расписанию: Жигулевское Море (отпр. 14.24) — Курумоч (15.15-15.28) — Самара (приб. 16.56).
Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 5.50) –Жигулевское Море (07.44-07.47) — Отвага (приб. 8.18)
ежедневно устанавливается сообщением Пятилетка (отпр. 5.50) –Жигулевское Море (приб. 7.44).
Поезд № 6376 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевск (отпр. 16.07) — Жигулевское Море (приб. 17.21).
Поезд № 6378 Отвага (отпр. 16.51) — Жигулевское Море (приб. 17.21) отменяется.
Поезд № 6375 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Жигулевск (приб. 15.52).
Поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Отвага (приб. 16.07) отменяется.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?