С 1 ноября изменится расписание электричек "Самара - Жигулевск"

С 1 ноября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов "Самара — Курумоч — Жигулевское Море — Жигулевск".

Поезд № 6306/6305/6325 Самара (отпр. 8.46) — Курумоч (10.15-10.36) — Жигулевское Море (приб. 11.28)

по выходным дням на участке Курумоч — Жигулевское Море проследует по измененному расписанию

Самара (отпр. 8.46) — Курумоч (10.15-10.25) — Жигулевское Море (приб. 11.16).

Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отпр. 14.07) — Курумоч (14.44-15.28) — Самара (приб. 16.56) по выходным дням на участке Жигулевское Море — Курумоч проследует по измененному расписанию: Жигулевское Море (отпр. 14.24) — Курумоч (15.15-15.28) — Самара (приб. 16.56).

Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 5.50) –Жигулевское Море (07.44-07.47) — Отвага (приб. 8.18)

ежедневно устанавливается сообщением Пятилетка (отпр. 5.50) –Жигулевское Море (приб. 7.44).

Поезд № 6376 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевск (отпр. 16.07) — Жигулевское Море (приб. 17.21).

Поезд № 6378 Отвага (отпр. 16.51) — Жигулевское Море (приб. 17.21) отменяется.

Поезд № 6375 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Жигулевск (приб. 15.52).

Поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Отвага (приб. 16.07) отменяется.