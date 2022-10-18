"Авторадио заправляет" стартует в Самаре

В октябре "Авторадио Самара" будет разыгрывать бензин на улицах города и в прямом эфире.

С 18 по 31 октября ведущие в эфире будут сообщать, где в данный момент находится автомобиль радиостанции. Участник, который первым приедет по указанному адресу, получит 20 литров топлива. Еще пятерым достанутся подарки от партнера акции.

Розыгрыш топлива продолжится вечером в 17:15, после того как в эфире прозвучит условный сигнал, слушателю необходимо подать заявку на участие в мессенджер (Viber/WhatsApp) на номер +7(996) 722-104-8 и ответить на вопрос ведущего: где в этот день располагался экипаж Авторадио? Если игрок ответит правильно — получит топливную карту и подарок.

Подробности акции в эфире радиостанции, а также в группе ВКонтакте "Авторадио Самара 104,8 FM".