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Общество

"Авторадио заправляет" стартует в Самаре

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре "Авторадио Самара" будет разыгрывать бензин на улицах города и в прямом эфире.

С 18 по 31 октября ведущие в эфире будут сообщать, где в данный момент находится автомобиль радиостанции. Участник, который первым приедет по указанному адресу, получит 20 литров топлива. Еще пятерым достанутся подарки от партнера акции.

Розыгрыш топлива продолжится вечером в 17:15, после того как в эфире прозвучит условный сигнал, слушателю необходимо подать заявку на участие в мессенджер (Viber/WhatsApp) на номер +7(996) 722-104-8 и ответить на вопрос ведущего: где в этот день располагался экипаж Авторадио? Если игрок ответит правильно — получит топливную карту и подарок.

Подробности акции в эфире радиостанции, а также в группе ВКонтакте "Авторадио Самара 104,8 FM".

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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