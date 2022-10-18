"Авторадио заправляет" стартует в Самаре

В октябре "Авторадио Самара" будет разыгрывать бензин на улицах города и в прямом эфире.
С 18 по 31 октября ведущие в эфире будут сообщать, где в данный момент находится автомобиль радиостанции. Участник, который первым приедет по указанному адресу, получит 20 литров топлива. Еще пятерым достанутся подарки от партнера акции.
Розыгрыш топлива продолжится вечером в 17:15, после того как в эфире прозвучит условный сигнал, слушателю необходимо подать заявку на участие в мессенджер (Viber/WhatsApp) на номер +7(996) 722-104-8 и ответить на вопрос ведущего: где в этот день располагался экипаж Авторадио? Если игрок ответит правильно — получит топливную карту и подарок.
Подробности акции в эфире радиостанции, а также в группе ВКонтакте "Авторадио Самара 104,8 FM".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?