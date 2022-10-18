Проект "Осенние каникулы на Радио Дача" стартует в эфире радиостанции 18 октября.

Проезд на двоих на двухэтажном туристическом поезде, трехразовое питание, автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города Уфы, обзорная экскурсия с посещениями стрит-арт объектов фестиваля "Стенограффия", Ельцин-центра, Монастырского комплекса на Ганиной Яме в городе Екатеринбурге и увлекательная интерактивная программа — все это получит победитель проекта "Осенние каникулы на Радио Дача".

Чтобы выиграть, необходимо по будням с 18 до 28 октября внимательно слушать эфир 102,1 FM, в течение дня поймать условный сигнал объявления на вокзале, первым дозвониться на номер 8 (846) 321-102-1 и попасть в финал.

28 октября в 18:00 с помощью "рандомайзера" определится победитель, который получит путевку на двоих. Подробные правила акции размещены в группе Радио Дача Самара ВКонтакте.