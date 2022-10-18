Проект "Осенние каникулы на Радио Дача" стартует в эфире радиостанции 18 октября.
Проезд на двоих на двухэтажном туристическом поезде, трехразовое питание, автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города Уфы, обзорная экскурсия с посещениями стрит-арт объектов фестиваля "Стенограффия", Ельцин-центра, Монастырского комплекса на Ганиной Яме в городе Екатеринбурге и увлекательная интерактивная программа — все это получит победитель проекта "Осенние каникулы на Радио Дача".
Чтобы выиграть, необходимо по будням с 18 до 28 октября внимательно слушать эфир 102,1 FM, в течение дня поймать условный сигнал объявления на вокзале, первым дозвониться на номер 8 (846) 321-102-1 и попасть в финал.
28 октября в 18:00 с помощью "рандомайзера" определится победитель, который получит путевку на двоих. Подробные правила акции размещены в группе Радио Дача Самара ВКонтакте.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?