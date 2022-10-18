Comedy Radio отметило 10 лет в эфире

15 октября Comedy Radio исполнилось 10 лет. Впервые юмористическая ток-станция, 100% эфира которой составляет позитивная информация, появилась в столице в 2012 году, и за эти годы ее аудитория существенно увеличилась не только в московском регионе, но и в России. Более 6,6 млн человек, от Калининграда до Тюмени, сегодня еженедельно слушают Comedy Radio. Каждый день на частоту радиостанции настраиваются свыше 2,3 млн человек (Mediascope, Radio Index — Россия, города с населением 100 тыс.+, январь–июнь 2022, 12+).

На Comedy Radio выходят яркие комедийные и развлекательные шоу собственного производства, а среди радиоведущих — молодые и дерзкие стендап-комики, чьи шутки ломают стереотипы, помогают переосмыслить предрассудки и долго остаются актуальными. Здесь звучат и свежие выпуски рейтинговых комедийных проектов ТНТ, среди которых новый сезон Comedy Club и культовый Stand Up.

В прямом эфире Comedy Radio можно поучаствовать в разговорных шоу "ГутенМоргенФримен", "Счастливые люди", "Самое серьезное шоу", "Казибота-шоу", "Шоу городского типа" и "2,5 человека". Comedy Radio активно развивает региональную сеть, создавая настроение миллионам жителей нашей страны. В октябре копилку самых смешных проектов пополнило новое шоу "В Питере — встать!", которое теперь каждое утро заряжает позитивом жителей Северной столицы.

Современное цифровое пространство позволяет слушать радио практически везде, и Comedy Radio активно задействует digital для коммуникации с аудиторией, развивая все возможные его направления. Особенно нравятся слушателям подкасты. Среди них можно выделить "Знактокамеди" и "Разговор по душам" от шоу "Счастливые люди", "Анализируй Это`О" от "Казибота-Шоу", а также RUBKA, "ПРО ЭТО", "Окно в Россию", "Харламов читает Хармса" или просто "ХаХа". Последний, кстати, вошел в "ТОП-100 подкастов 2021 года" по версии "Яндекс.Музыка".

Радиостанция поддерживает талантливую молодежь, и многие из тех, кто воспользовался этим социальным лифтом, стали знаменитыми в жанре юмора. Успехи Comedy Radio не раз отмечены национальной премией "Радиомания" — престижной наградой в сфере радиовещания в России. Входит в "Газпром-Медиа Радио". Сайт — comedy-radio.ru.