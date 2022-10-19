"Валдай" завершил сезон перевозок

Компания "ВОЛГА-ТРЭВЭЛ" завершила навигацию скоростных судов "Валдай-45Р" в Самарской области. Рейсы в села Ширяево и Винновка возобновятся в туристическом сезоне 2023 года.

В планах судоходной компании "Волга-Тревел" — закупка еще двух судов в целях увеличения частоты рейсов по уже существующим маршрутам, а также открытие новых. Всего за время курсирования "Валдаев-45Р" летом текущего года перевезено почти 15 тыс. пассажиров, сообщает министерство туризма Самарской области.