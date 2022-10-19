В Самаре вынужденно приземлился самолет, летевший в Узбекистан

Самолет, вылетевший из Москвы в Ургенч (Узбекистан), вынужденно приземлился в аэропорту Курумоч в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского аэропорта.

"19 октября в 5:57 рейс, следовавший из Москвы в Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. На земле самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи", — рассказала собеседница агентства.

Врачи осмотрели пассажира и доставили в одну из больниц Самары. Самолет вылетел в Ургенч в 7:13.