Голосование за лучшее граффити фестиваля "ФормART" продлится до 23 октября

В настоящее время проходит голосование за лучшую граффити-работу в Приволжском федеральном округе. Фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART" выходит на финальный этап — общественное и экспертное голосование.

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.

В этом году Самарскую область представляет проект "#киберусь" (номер для голосования - "12").

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов размещены на сайте formartpfo.ru во вкладке "финалисты". Итоговый результат определяется суммой мест из трех таблиц — экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

Напомним, что участниками фестиваля "ФормART" могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: "Художественные промыслы и ремесла", "Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО", "Историческое и культурное наследие", "Традиционные художественные образы в современной стилизации" и "Этнокультурный футуризм", объединенные одной темой "Сквозь время".

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 450 тыс. рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тыс. руб., II-го — 150 тыс. руб. и III-го - 100 тыс. рублей.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

В прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.