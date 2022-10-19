16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Голосование за лучшее граффити фестиваля "ФормART" продлится до 23 октября Уникальный самарский фотопроект "Жены героев" приобретает федеральный масштаб Карантин по АЧС введен в трех районах области 21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах Волонтер из Самары запустил швейное производство экипировки для российских солдат

Общество

Голосование за лучшее граффити фестиваля "ФормART" продлится до 23 октября

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В настоящее время проходит голосование за лучшую граффити-работу в Приволжском федеральном округе. Фестиваль стрит-арта ПФО "ФормART" выходит на финальный этап — общественное и экспертное голосование.

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.

В этом году Самарскую область представляет проект "#киберусь" (номер для голосования - "12").
Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов размещены на сайте formartpfo.ru во вкладке "финалисты". Итоговый результат определяется суммой мест из трех таблиц — экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

Напомним, что участниками фестиваля "ФормART" могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: "Художественные промыслы и ремесла", "Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО", "Историческое и культурное наследие", "Традиционные художественные образы в современной стилизации" и "Этнокультурный футуризм", объединенные одной темой "Сквозь время".
Призовой фонд конкурса в этом году составляет 450 тыс. рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тыс. руб., II-го — 150 тыс. руб. и III-го - 100 тыс. рублей.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

В прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в  Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6