Радио Рекорд приглашает самарцев в тур выходного дня на "Ласточке"

С 18 по 28 октября проходит суперигра "На Ласточке с Рекордом".

Провести время необычно и весело радиослушатели смогут уже 29 октября. Участников тура ждет: авто-экскурсия по Тольятти, парковый комплекс им. К. Г. Сахарова, музей АвтоВАЗ, посещение Академии образования и искусства, а также интерактив, подарки и заряд хорошего настроения.

Что нужно сделать, чтобы выиграть тур:

1) Внимательно слушать эфир Радио Рекорд с 18 по 28 октября 2022 года.

2) Ежедневно по будням в 7:45, 9:45, 12:45 или 19:45 отправить заявку на участие в мессенджер (Viber/WhatsApp), попасть в эфир и ответить, какие станции находятся между Самарой и другими населенными пунктами, которые назовет ведущий.

3) Игрок, назвавший максимальное количество правильных ответов за день среди других участников, выигрывает билеты на двоих в тур выходного дня в Тольятти на Ласточке.

Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.