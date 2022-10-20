Радио Рекорд приглашает самарцев в тур выходного дня на "Ласточке"

С 18 по 28 октября проходит суперигра "На Ласточке с Рекордом".
Провести время необычно и весело радиослушатели смогут уже 29 октября. Участников тура ждет: авто-экскурсия по Тольятти, парковый комплекс им. К. Г. Сахарова, музей АвтоВАЗ, посещение Академии образования и искусства, а также интерактив, подарки и заряд хорошего настроения.
Что нужно сделать, чтобы выиграть тур:
1) Внимательно слушать эфир Радио Рекорд с 18 по 28 октября 2022 года.
2) Ежедневно по будням в 7:45, 9:45, 12:45 или 19:45 отправить заявку на участие в мессенджер (Viber/WhatsApp), попасть в эфир и ответить, какие станции находятся между Самарой и другими населенными пунктами, которые назовет ведущий.
3) Игрок, назвавший максимальное количество правильных ответов за день среди других участников, выигрывает билеты на двоих в тур выходного дня в Тольятти на Ласточке.
Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?