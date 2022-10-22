16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению В Самарской области планируют досрочно расселить людей из аварийного жилья В сквере у площади Сельского хозяйства демонтировали колонну со звездой Губернатор: большинство мобилизованных многодетных отцов возвращены из частей Минобрнауки России запустил цифровую трансформацию центров карьеры

Общество

Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский девелопер Геннадий Сурков, возглавляющий ООО "Глобал Вижн Холдинг", заявил о положительных изменениях в области за последние пять лет.

Сурков отметил активное развитие строительной отрасли, благоустройство общественных территорий, развитие ГЧП (государственного-частного партнерства).

Немаловажным было бы упомянуть и реализацию национальных проектов, успешный запуск проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а именно — "Жилье и городская среда", а также проекта по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Геннадий Сурков добавил: "В регионе под руководством губернатора Дмитрия Азарова проделана колоссальная работа в разных отраслях, которую подмечают не только предприниматели региона, но и жители. С подобным вектором Самарский регион будет становиться лишь лучше!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6