Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению

Самарский девелопер Геннадий Сурков, возглавляющий ООО "Глобал Вижн Холдинг", заявил о положительных изменениях в области за последние пять лет.

Сурков отметил активное развитие строительной отрасли, благоустройство общественных территорий, развитие ГЧП (государственного-частного партнерства).

Немаловажным было бы упомянуть и реализацию национальных проектов, успешный запуск проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а именно — "Жилье и городская среда", а также проекта по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Геннадий Сурков добавил: "В регионе под руководством губернатора Дмитрия Азарова проделана колоссальная работа в разных отраслях, которую подмечают не только предприниматели региона, но и жители. С подобным вектором Самарский регион будет становиться лишь лучше!"