Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению

Самарский девелопер Геннадий Сурков, возглавляющий ООО "Глобал Вижн Холдинг", заявил о положительных изменениях в области за последние пять лет.
Сурков отметил активное развитие строительной отрасли, благоустройство общественных территорий, развитие ГЧП (государственного-частного партнерства).
Немаловажным было бы упомянуть и реализацию национальных проектов, успешный запуск проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а именно — "Жилье и городская среда", а также проекта по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Геннадий Сурков добавил: "В регионе под руководством губернатора Дмитрия Азарова проделана колоссальная работа в разных отраслях, которую подмечают не только предприниматели региона, но и жители. С подобным вектором Самарский регион будет становиться лишь лучше!"
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?