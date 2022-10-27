В Самаре в ночь на 28 октября ожидается снег

Синоптики спрогнозировали снег в Самарской области в ближайшие сутки. Краткосрочный прогноз опубликован на сайте Самарского УГМС.
Так, в четверг, 27 октября в Самаре будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов со знаком "плюс".
Но уже в ночь на 28 число в регионе прогнозируется облачность, местами — с небольшими осадками. Ветер не изменит направления, но скорость снизится до 5-10 метров в секунду. Столбик термометра упадет до -5 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов.
Днем в субботу, 29 октября, осадки и облачность в Самарской области сохранятся. Скорость и направление ветра не изменятся, а температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?