В Самаре в ночь на 28 октября ожидается снег

Синоптики спрогнозировали снег в Самарской области в ближайшие сутки. Краткосрочный прогноз опубликован на сайте Самарского УГМС.

Так, в четверг, 27 октября в Самаре будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов со знаком "плюс".

Но уже в ночь на 28 число в регионе прогнозируется облачность, местами — с небольшими осадками. Ветер не изменит направления, но скорость снизится до 5-10 метров в секунду. Столбик термометра упадет до -5 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов.

Днем в субботу, 29 октября, осадки и облачность в Самарской области сохранятся. Скорость и направление ветра не изменятся, а температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.