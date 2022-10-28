В Тольятти строительная компания попала в "черный список", сорвав многомиллионный контракт с мэрией

Арбитражный суд Самарской области: УФАС правомерно включило ООО "Современные технологии строительства" в РНП.
Арбитражный суд Самарской оставил в силе решение Самарского УФАС России о включении сведений об ООО "Современные технологии строительства" в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В конце февраля 2022 г. в ФАС обратились представители мэрии Тольятти с требованием внести компанию "Современные технологии строительства" в черный список. ООО сорвало контракт на 26,8 млн рублей, связанный с обеспечением безопасности участников дорожного движения.
Антимонопольщики выяснили, что контракт был заключен в августе 2021 года. В его условиях было прописано техзадание и сроки выполнения. Но на промежуточной проверке заказчик обнаружил, что компания в установленный срок не приступила к выполнению работ по восьми объектам, а по 23 объектам просрочила обязательства. Подрядчику направили претензию, но работы по восьми объектам так и не были сданы.
"Так как ООО "Современные технологии строительства" ненадлежащем образом отнеслось к исполнению своих обязанностей, Самарское УФАС России включило Общество в РНП сроком на два года. Суд первой инстанции позицию антимонопольного органа поддержал", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?