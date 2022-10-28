В Тольятти строительная компания попала в "черный список", сорвав многомиллионный контракт с мэрией

Арбитражный суд Самарской области: УФАС правомерно включило ООО "Современные технологии строительства" в РНП.

Арбитражный суд Самарской оставил в силе решение Самарского УФАС России о включении сведений об ООО "Современные технологии строительства" в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В конце февраля 2022 г. в ФАС обратились представители мэрии Тольятти с требованием внести компанию "Современные технологии строительства" в черный список. ООО сорвало контракт на 26,8 млн рублей, связанный с обеспечением безопасности участников дорожного движения.

Антимонопольщики выяснили, что контракт был заключен в августе 2021 года. В его условиях было прописано техзадание и сроки выполнения. Но на промежуточной проверке заказчик обнаружил, что компания в установленный срок не приступила к выполнению работ по восьми объектам, а по 23 объектам просрочила обязательства. Подрядчику направили претензию, но работы по восьми объектам так и не были сданы.

"Так как ООО "Современные технологии строительства" ненадлежащем образом отнеслось к исполнению своих обязанностей, Самарское УФАС России включило Общество в РНП сроком на два года. Суд первой инстанции позицию антимонопольного органа поддержал", — отмечается в сообщении.