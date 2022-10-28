С 31 октября в Самаре меняется расписание речного транспорта

С 31 октября в Самаре закрываются остановочные пункты на Волге: Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь и Винновка.

Также меняется расписание до Рождествено и Ширяево.

Так, в Ширяево ежедневно будет ходить один рейс - в 8:30. Обратно - в 16:00. Суда будут заходить на Поляну им. Фрунзе.