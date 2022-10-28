Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей военной подготовки

Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей, которые занимаются военной подготовкой учеников в школах и лицеях, сообщает "КП-Самара".
"Я бы освободила тех учителей, которые занимаются военной подготовкой в наших лицеях, школах. На сегодняшний день тема военной подготовки наших школьников и студентов очень важна", — рассказала Ольга Гальцова в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре на 98,2 FM.
Напомним, что сейчас от мобилизации освобождены многодетные отцы, отцы двоих детей, если их жена беременна третьим. Также отсрочка предоставляется студентам, аспирантам, работникам предприятий, имеющих право на получение брони.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?