Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей военной подготовки

Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей, которые занимаются военной подготовкой учеников в школах и лицеях, сообщает "КП-Самара".

"Я бы освободила тех учителей, которые занимаются военной подготовкой в наших лицеях, школах. На сегодняшний день тема военной подготовки наших школьников и студентов очень важна", — рассказала Ольга Гальцова в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре на 98,2 FM.

Напомним, что сейчас от мобилизации освобождены многодетные отцы, отцы двоих детей, если их жена беременна третьим. Также отсрочка предоставляется студентам, аспирантам, работникам предприятий, имеющих право на получение брони.