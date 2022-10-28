В день матча "Крыльев" будут организованы дополнительные автобусы и трамваи

В воскресенье, 30 октября, после матча между футбольными командами "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" зрителей будут ждать дополнительные составы общественного транспорта.

Трамвайные маршруты № 11, 12 и 25 будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Также к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов № 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке "Улица Дальняя" пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.