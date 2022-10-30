Сегодня в Самарской области состоится "Географический диктант"

В воскресенье, 30 октября, в 12:00 по местному времени в Самарской области состоится "Географический диктант".

В Международной просветительской акции могут принять участие все желающие. Зарегистрироваться в качестве участника можно на площадке открытого типа. Их адреса размещены на сайте Российского Географического Общества. Они будут открыты с 11.00 до 13.00.

Для тех, кто не может лично присутствовать на площадках, предусмотрен онлайн формат.

Доступ к заданиям откроется на сайте в 15:00 по самарскому времени.