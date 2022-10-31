В Самаре введут противопожарный режим на время новогодних праздников

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, устанавливающий на территории города особый противопожарный режим. Он будет действовать с 23 декабря 2022 г. по 22 января 2023 г. Документ опубликован на сайте городской администрации.
"Введение особого противопожарного режима осуществляется в связи с проведением на территории Самары мероприятий с массовым пребыванием людей, применением пиротехнических средств, вследствие чего увеличивается риск возникновения техногенных пожаров", — отмечается в пояснительной записке.
На объектах образования, социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей будет утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности.
В местах проведения новогодних и рождественских праздников будут организованы предварительные проверки.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?