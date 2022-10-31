В Самаре введут противопожарный режим на время новогодних праздников

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, устанавливающий на территории города особый противопожарный режим. Он будет действовать с 23 декабря 2022 г. по 22 января 2023 г. Документ опубликован на сайте городской администрации.

"Введение особого противопожарного режима осуществляется в связи с проведением на территории Самары мероприятий с массовым пребыванием людей, применением пиротехнических средств, вследствие чего увеличивается риск возникновения техногенных пожаров", — отмечается в пояснительной записке.

На объектах образования, социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей будет утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности.

В местах проведения новогодних и рождественских праздников будут организованы предварительные проверки.