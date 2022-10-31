В Самаре 1 ноября состоится бесплатная пешеходная экскурсия для семей мобилизованных

Во вторник, 1 ноября, состоится бесплатная пешеходная экскурсия по центру Самары в честь Дня народного единства.
Цикл экскурсий организован туристским информационным центром для семей мобилизованных граждан при информационной поддержке министерстве туризма Самарской области.
Старт экскурсии начинается в 16:00 от памятника Ленину на пл. Революции. В течении 1,5 часов будут звучать интересные исторические факты о родном городе, купеческой Самары, архитектуре областного центра.
Для участия в мероприятии обязательна регистрация по форме в группе ВКонтакте в закрепленных записях.
Форма заполняется на каждого человека отдельно.
Регистрация закроется по мере формирования групп. Запись на новую дату будет открыта позднее.
Рекомендовано для детей от 8 лет.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?