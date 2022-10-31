В Самаре 1 ноября состоится бесплатная пешеходная экскурсия для семей мобилизованных

Во вторник, 1 ноября, состоится бесплатная пешеходная экскурсия по центру Самары в честь Дня народного единства.

Цикл экскурсий организован туристским информационным центром для семей мобилизованных граждан при информационной поддержке министерстве туризма Самарской области.

Старт экскурсии начинается в 16:00 от памятника Ленину на пл. Революции. В течении 1,5 часов будут звучать интересные исторические факты о родном городе, купеческой Самары, архитектуре областного центра.



Для участия в мероприятии обязательна регистрация по форме в группе ВКонтакте в закрепленных записях.



Форма заполняется на каждого человека отдельно.

Регистрация закроется по мере формирования групп. Запись на новую дату будет открыта позднее.

Рекомендовано для детей от 8 лет.