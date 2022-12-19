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Общество

В Самарской области прошел фестиваль "Скажем авариям "Нет!" Службе пропаганды 90 лет!"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Это конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), финал которого состоялся 16 декабря в школе № 1 поселка городского типа Смышляевка.

Среди участников были как новые, так и опытные юные инспекторы. "Сначала я была в школьном отряде, ездила несколько раз на мероприятие "Безопасное колесо", была участником юидовских слетов и смен. С прошлого года состою в отряде регионального штаба ЮИД. А в этом году побывала на Всероссийском слете "Дорога без опасности" во Владивостоке", — поделилась Вероника Кудашкина, на этот раз попробовавшая себя в качестве ведущей финала.

По сложившейся традиции конкурс проводился в формате театрализованного представления, агитбригады и КВН. Действующими лицами и исполнителями выступили учащиеся образовательных учреждений. В областном финале приняли участие 23 команды-победителя из городов и муниципальных районов Самарской области. Ребятам были вручены дипломы и призы — агитационные и профилактические памятки и стенды.

Основная цель таких мероприятий — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Помимо этого, ребята в интересной форме проходят обучение правилам дорожного движения и получают навыки безопасного поведения на дороге.

Организаторы конкурса-фестиваля — министерство образования и науки и Управление ГИБДД ГУ МВД России Самарской области. Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

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