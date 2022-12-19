В Самарской области прошел фестиваль "Скажем авариям "Нет!" Службе пропаганды 90 лет!"

Это конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), финал которого состоялся 16 декабря в школе № 1 поселка городского типа Смышляевка.
Среди участников были как новые, так и опытные юные инспекторы. "Сначала я была в школьном отряде, ездила несколько раз на мероприятие "Безопасное колесо", была участником юидовских слетов и смен. С прошлого года состою в отряде регионального штаба ЮИД. А в этом году побывала на Всероссийском слете "Дорога без опасности" во Владивостоке", — поделилась Вероника Кудашкина, на этот раз попробовавшая себя в качестве ведущей финала.
По сложившейся традиции конкурс проводился в формате театрализованного представления, агитбригады и КВН. Действующими лицами и исполнителями выступили учащиеся образовательных учреждений. В областном финале приняли участие 23 команды-победителя из городов и муниципальных районов Самарской области. Ребятам были вручены дипломы и призы — агитационные и профилактические памятки и стенды.
Основная цель таких мероприятий — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Помимо этого, ребята в интересной форме проходят обучение правилам дорожного движения и получают навыки безопасного поведения на дороге.
Организаторы конкурса-фестиваля — министерство образования и науки и Управление ГИБДД ГУ МВД России Самарской области. Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения".
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?