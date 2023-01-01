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Общество

Скончался "Почетный гражданин Самарской области" врач Валентин Рожнов

ПРИВОЛЖЬЕ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 декабря, в Приволжье скончался "Почетный гражданин муниципального района Приволжский Самарской области" врач травматолог-ортопед Валентин Петрович Рожнов. Об этом сообщает местный паблик в соцсети.

"31.12.2022 ушел из жизни, Рожнов Валентин Петрович, желающие проститься, приходите по адресу ул. Больничная д. 11. кв. 4, вынос состоится 02.01.23 ориентировочно в 12:00", — говорится в сообщении.

Валентин Петрович родился в с. Мусорка Ново-Буянского района Куйбышевской области. С 1955 по 1961 г. обучался в Куйбышевском медицинском институте им. Д. И. Ульянова, получив специальность врача.

По окончании учебы с октября 1961 по октябрь 1965 г. врач воинской части в с. Капустин Яр-1 Астраханской области; после демобилизации с 15 ноября 1965 г. работал врачом Приволжской центральной районной больницы.

За этот период работал на разных должностях: фтизиатром, рентгенологом, хирургом, заведующим хирургическим отделением, травматологом-ортопедом хирургического отделения, исполняющей обязанности главного врача Приволжской ЦРБ в 1976 году. С 1980 по 2000 г. имел первую квалификационную категорию по специальности "Травматология-ортопедия".

Валентин Рожнов награждён медалью "За освоение целинных земель", нагрудным знаком "Отличнику здравоохранения", медалью "Ветеран труда".

 

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