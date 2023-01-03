В Сызрани почтили память погибших участников СВО

Во вторник, 3 января, в Сызрани прошел митинг в память о погибших участниках специальной военной операции.

Аналогичные мероприятия прошли еще в нескольких городах Самарской области — Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Жигулевске. Их инициировали региональные общественные организации "Боевое братство" и женсовет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

В Сызрани к Вечному огню пришли люди с цветами, здесь же прошел молебен по погибшим. В мероприятии приняли участие глава города Анатолий Лукиенко, председатель городской думы Сергей Прокофьев, а также депутаты местного парламента, депутаты Губернской думы Сергей Гринько и Николай Лядин, а также общественники, в т.ч.председатели местных ТОС.

Напомним, в ночь на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате погибли 63 российских военнослужащих.

Губернатор Самарской Дмитрий Азаров сегодня находится в Москве, где уже утром провел встречу с руководством Минобороны России.