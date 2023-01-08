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Общество

Приостановлена работа речной переправы "Самара - Подголятино"

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января 2023 года работа речной переправы "Самара - Подголятино" будет приостановлена. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Отметим, что движение судов на воздушной подушке от Самары до Рождествено пока не запущено. Оно будет осуществляться по готовности трассы.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок, а также следить за актуальным расписанием на сайте речного предприятия.

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