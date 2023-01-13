В выходные в Самарской области "Ласточка" будет заменена

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в связи с производственной необходимостью будет произведена замена состава "Ласточки" в направлении Самара – Сызрань – Самара на состав ЭД-4М.
Электропоезд № 7141 сообщением Самара (отпр. 7:10) — Сызрань (приб. 08:57);
электропоезд № 7142 сообщением Сызрань (отпр. 9:13) — Самара (приб. 11:04);
электропоезд № 7143 сообщением Самара (отпр. 16:08) — Сызрань (приб. 17:46);
электропоезд № 7144 сообщением Сызрань (отпр. 18:07) — Самара (приб. 19:53).
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129