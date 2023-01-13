В выходные в Самарской области "Ласточка" будет заменена

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В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в связи с производственной необходимостью будет произведена замена состава "Ласточки" в направлении Самара – Сызрань – Самара на состав ЭД-4М.