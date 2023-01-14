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Общество

Волонтер из Самары запустил производство современных кровоостанавливающих жгутов

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский волонтер Виталий Сылка запустил производство кровоостанавливающих жгутов (турникетов). 12 января он отправила первые 500 штук в фонд "Звезда и лира", который затем передаст их 2 Гвардейской общевойсковой армии.

Фото: Виталий Сылка

"В начале ноября мы получили от наших бойцов трофейный образец турникета. Мы доработали его 3D-модель, подтянули это к возможностям литейного производства пластика и разработали замок. Далее искали на отечественном рынке стропы, защелки-фастексы и другие комплектующие. Передали на проверку прочности разведчикам из 2-й армии и волонтерскому проекту "Рокот". Обычно на создание пресс-формы уходит 3-4 месяца, но мы с коллегами из ООО "Полипластформ" сделали за две с половиной недели", — рассказывает Виталий Сылка.

К концу декабря его команда сделала первую партию жгутов. Сейчас их — 1,5 тысячи. По словам волонтера, его турникеты крепко затягиваются одной рукой и оперативно останавливают кровотечение. Плюс, трещотки на изделии не позволяют ему "произвольно ослабнуть".

Напомним, в октябре прошлого года Виталий Сылка занимался производством аптечек в коворкинге на 400 кв. м в ТЦ "Московский" на третьем этаже. По данным волонтера, острой необходимости в них уже нет. Однако место и коллектив с того момента остались прежними. Жгуты создают 10 профессиональных швей, а остальная работа (нарезка строп, упаковка и вязание сетей) — на волонтерах. Также активное участие в работе проекта принимает учредитель коворкинга и местный дизайнер Мария Казак. Финансовую поддержку проекту оказывают местные предприниматели.

"Мы не нацелены на прибыль, исполняем социальную функцию. Помогаем нашим бойцам всем, чем можем. Наши швеи — пенсионного и предпенсионного возраста — прекрасно работают, приходят вовремя и очень исполнительные", — говорит о своем коллективе Виталий Сылка.

Помимо жгутов и аптечек, самарский волонтер наладил производство влагозащитных плащей-пончо.

"Они не входят в стандартный набор амуниции солдат, но остается крайне востребованной вещью для грядущих погодных условий. Нам завезли ткани, из которых мы уже можем сшить порядка тысячи пончо, сейчас у нас их более 500 штук. Также думаем над созданием альтернативы носилкам в виде каремата (туристический коврик). При этом производство турникетов будет только расти. Мы работаем на основе запросов армии. Но подчеркну — наш проект не делает средства для вооружений, только для защиты. Каждый может приобрести нашу продукцию и самостоятельно передать знакомым мобилизованным", — уточняет волонтер.

По вопросам поддержки проекта можно обратиться к его руководителю Виталию Сылке (89171016777).

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