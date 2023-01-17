Мэрия Самары изымает квартиры в доме на ул. Водников

Городская администрация Самары изымет 15 квартир и одно нежилое помещение общей площадью около 1,2 тыс. кв. м, расположенные в двухэтажном доме на ул. Водников, 22. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что на основании постановлений городской администрации от 2014 и 2016 гг. многоквартирный дом ХIХ века постройки признан аварийным и подлежит реконструкции.

"Постановляю изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Самарский, ул Водников, дом 22/4 и ул. Крупская, литер АБДЕНМИ, площадью 916 кв. м", - говорится в постановлении за подписью главы Самары Елены Лапушкиной.

Заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, выступит Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.