Мэрия Самары изымает квартиры в доме на ул. Водников

Городская администрация Самары изымет 15 квартир и одно нежилое помещение общей площадью около 1,2 тыс. кв. м, расположенные в двухэтажном доме на ул. Водников, 22. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
В документе указано, что на основании постановлений городской администрации от 2014 и 2016 гг. многоквартирный дом ХIХ века постройки признан аварийным и подлежит реконструкции.
"Постановляю изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Самарский, ул Водников, дом 22/4 и ул. Крупская, литер АБДЕНМИ, площадью 916 кв. м", - говорится в постановлении за подписью главы Самары Елены Лапушкиной.
Заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, выступит Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129